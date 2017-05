Belgische Basketbalbond veroordeeld tot een miljoen euro schadevergoeding

Bewerkt door: MH

16/05/17 - 23u20 Bron: Belga

© belga.

De Koninklijke Belgische Basketbalbond moet aan twee vennootschappen uit Schelle een provisionele schadevergoeding van ruim een miljoen euro betalen wegens contractbreuk. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep op 2 mei beslist, maar het nieuws raakte vandaag pas bekend.

De Basketbalbond had in februari 2000 met de Belgian Marketing and Consulting Group en met All4music/Music for All een overeenkomst afgesloten om voor een vaste, niet opzegbare periode van tien jaar de rechten op de Belgian Lions te commercialiseren.



De partijen waren daarbij overeengekomen dat de samenwerking op geen enkele manier door één van hen voortijdig kon worden stopgezet, tenzij in onderling overleg en met ieders akkoord. Bovendien werd afgesproken dat het contract volledig uit te betalen was.



De Basketbalbond besliste in november 2001 om de overeenkomst toch voortijdig te beëindigen, omdat ze niet tevreden was over de uitvoering. Volgens het hof van beroep moeten de twee vennootschappen uit Schelle bijgevolg vergoed worden voor de gemiste inkomsten van de resterende contractduur.



Fikse som

Het hof van beroep veroordeelde de Basketbalbond tot het betalen van een provisie van 952.390 euro voor de gemiste inkomsten en stelde een deskundige aan om de definitieve omvang van het bedrag te begroten. Voorts moet de Basketbalbond ook een bedrag van 61.973,38 euro terugbetalen. Het gaat om de aankoopsom voor de merknaam 'Belgian Lions'.



De Basketbalbond laat vandaag in een persbericht weten dat ze niet wil berusten in het arrest en dat ze haar advocaat de opdracht heeft gegeven om cassatieadvies aan te vragen. Ze zal ook de Algemene Vergadering op 23 mei bijeenroepen om de situatie te bespreken. "Intussen wordt de continuïteit van de competities en de campagnes van de nationale ploegen alvast gegarandeerd", aldus de Basketbalbond in het persbericht.