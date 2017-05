Deze MMA-kamp zorgt voor record waarmee niet meteen rekening werd gehouden

video

Een aparte kamp het voorbije weekend tijdens het event 'Pyramid Fights 2', een amateurorganisatie die het MMA (Mixed Martial Arts) naar de Amerikaanse staat Arkansas brengt. Het duel tussen Jordan Fowler en Dylan Goforth kondigde zich nochtans als spannend aan. Goforth had in zijn carrière nog geen wedstrijd verloren, Fowler staat bekend als een opkomend talent. Maar na amper vier seconden was het al gedaan met de spanning, toen Fowler een welgemikte high-kick etaleerde. 'Oep z'n bakkes', zouden ze in Antwerpen zeggen. Fowler doet zo even goed als Duane Ludwig, die vorig jaar in zijn gevecht tegen Jonathan Goulet uitpakte met een klap die de boeken inging als de snelste knock-out ooit in de geschiedenis van het UFC (Ultimate Fighting Championship).