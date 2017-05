WK-kwalificaties verrassen Pieter Timmers niet

Door: redactie

BK zwemmen Missie volbracht voor Pieter Timmers. De zilveren medaille van de Olympische Spelen in Rio zwom dit weekend op het BK in Antwerpen de limiet om deel te nemen aan het WK in Boedapest (15-30 juli) op de 50, 100 en 200 meter vrije slag. "Maar dit is voor mij geen echte verrassing", reageerde Timmers.

"Ik had er vertrouwen in dat ik de minima zou halen voor de 100 en 200 meter", aldus Timmers. "Omdat ik geen echte spintbom ben, had ik zelfs de WK-limiet voor de 50 meter niet opgezocht. Maar dat ik het gehaald heb, verbaast me niet, ik voel me in goede conditie."



"Wat me wel wat verrast", zo gaf onze 29-jarige landgenoot toe, "is het lage aantal Belgen dat geplaatst is voor het WK in Boedapest. Drie zwemmers is niet veel. Ik dacht dat Fanny Lecluyse en enkele jonge talenten de WK-limiet zouden halen, maar dat is helaas niet gelukt."



Timmers zal in Boedapest zijn wedstrijden uitkiezen. "Vanaf maandag zal ik beslissen waar mijn prioriteiten liggen. Het is onmogelijk om aan alle races deel te nemen. De kans bestaat dat ik de 200 meter laat vallen voor de 100 meter, mijn hoofddoel. Over mijn ambities wil ik geen grote uitspraken doen. Weldra word ik papa, waardoor mijn voorbereiding anders zal verlopen. Om thuis te kunnen blijven, plan ik in juni geen stages of competities."