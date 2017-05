François Heersbrandt knokt terug na knieoperatie

Door: redactie

BK Zwemmen François Heersbrandt won op het Belgisch Kampioenschap in Antwerpen de 50 meter rugslag. Een opsteker, want de 27-jarige zwemmer timmert aan een comeback na zijn knieoperatie van vorig jaar. Heersbrandt mikt nu op het EK kortebaan, dat eind 2017 plaatsvindt in de Deense hoofdstad Kopenhagen (13-17 december).

Heersbrandt tikte op de 50 meter rugslag af in 25.89, genoeg voor winst maar boven het Belgisch record dat op zijn naam staat (25.36). "Ik heb dit weekend gepresteerd zoals ik verwacht had", vertelde Heersbrandt, die zaterdag vierde werd op de 50 meter vrije slag,. "Mijn revalidatie loopt nog steeds, en dit was de kans om mijn vormpeil te testen. Beetje bij beetje werk ik toe naar mijn normale niveau. Hopelijk sta ik er in december op het EK."



Heersbrandt kon zich niet plaatsen voor het WK in Boedapest (15-30 juli), maar heeft zijn ticket voor het EK in Kopenhagen dus wel beet. In tussentijd neemt de Belg deel aan de WK-manches in Berlijn (6-7 augustus) en Eindhoven (11-12 augustus).