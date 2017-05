Sint-Truiden pakt tweede titel bij vrouwen in handbal

SW

14/05/17

HB Sint-Truiden is de nieuwe landskampioen in het handbal bij de vrouwen.

In de tweede wedstrijd van de finale in de play-offs wonnen de Truienaars vandaag met 23-16 (rust: 8-7) van Hubo Initia Hasselt. De heenwedstrijd was vorige week ook al op een 19-21 zege voor Sint-Truiden geëindigd.



Sint-Truiden won in het seizoen 2005-2006 al een keer de titel.



Sara Marteleur opende voor Sint-Truiden na een minuut de score, Hubo Initia Hasselt kwam via Edel Robyns niet veel later op gelijke hoogte. Beide doelvrouwen eisten in de beginfase met enkele knappe reddingen een hoofdrol op. Na een kwartier stondt het 5-4 in het voordeel van de thuisploeg. Dankzij twee goals van Sarina Leenen liep Sint-Truiden twee doelpunten uit maar Hasselt beperkte de schade bij de rust tot een goal.



Sint-Truiden begon sterk aan de tweede helft en liep onder impuls van het Sarina Leenen en Sara Marteleur uit tot 16-8. De bezoekers uit Hasselt gaven zich niet zomaar gewonnen en met nog 10 minuten te gaan, was hun achterstand van acht goals gehalveerd (17-13). De thuisploeg stond even onder druk maar begaf niet. Sint-Truiden won de wedstrijd met 23-16 en pakte zo zijn tweede titel.