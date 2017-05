Bart Swings derde in skeelermarathon Zuid-Korea

SW

Bart Swings is vandaag derde geworden op een internationale skeelermarathon in de Zuid-Koreaanse havenstad Incheon. De race werd gewonnen door een ploeggenoot van Swings, de Fransman Ewen Fernandez.

In het Songdo International Business District niet ver van de luchthaven van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, ontsnapten vier skaters al na vijf kilometer. Naast Fernandez, die vorig jaar vijfde werd, waren dat de Duitser Felix Rijhnen, de Fransman Quentin Giraudeau en de Oostenrijker Jakob Ulreich.



De laatste twee vielen vijf kilometer verder terug. Fernandez en Rijhnen, beiden van het toonaangevende fabrieksteam Powerslide Matter, werkten goed samen en kwamen op het vlakke parcours niet in de problemen. Swings, in 2016 winnaar van de koers, won de sprint van het peloton.



De winnaar ontving een premie van drie miljoen Zuid-Koreaanse won, omgerekend 2400 euro. Een jaar geleden leverde winst bij de mannen nog een cheque van 3500 dollar (3200 euro) op. Aan de race deden in totaal 2500 skaters uit elf landen mee.



De marathon maakt deel uit van serie voor de World Inline Cup (WIC), een reeks van zes wedstrijden die op 23 september in Berlijn wordt afgesloten.



In de Duitse hoofdstad voelt Swings zich thuis als weinig andere skaters, want hij won er verschillende keren en heeft er in 2015 met 56 minuten en 49 seconden een sterk officieus wereldrecord gevestigd. De komende maanden zijn er nog WIC-wedstrijden in Rennes, Dijon, Ostrava en Harbin.