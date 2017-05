Red Dragons lijden 3-1 nederlaag tegen Frankrijk, Yellow Tigers winnen met 3-1

Door: redactie

13/05/17 - 22u34

Vital Heynen, de bondscoach van de Red Dragons. © epa.

In een vriendschappelijke volleybalinterland hebben de Red Dragons in Tours een 3-1 nederlaag geleden tegen Europees kampioen Frankrijk. De setstanden waren 25-15, 25-19, 22-25 en 25-19.

Bondscoach Vital Heynen startte met Matthias Valkiers, Sam Deroo, François Lecat, Gert Van Walle, Pieter Verhees, Arno Van de Velde en libero's Lowie Stuer en Jelle Ribbens. Stijn D'Hulst, Ruben Van Hirtum, Kevin Klinkenberg, Wannes De Beul en Jolan Cox vielen in. Van Walle was met 12 punten topscorer bij de Belgen. De bondscoach kon geen beroep doen op Tomas Rousseaux, Simon Van de Voorde, Bram van den Dries, Hendrik Tuerlinckx, Pieter Coolman en Stijn Dejonckheere. Zij herstellen van blessures of lasten een rustperiode in.



Vrijdag speelden Frankrijk en België in een eerste oefenduel 2-2 gelijk. Woensdag oefenen de Dragons in Aalst tegen Nederland. De Belgen bereiden zich voor op de WK-kwalificatiematchen die ze vanaf dinsdag 23 tot zondag 28 mei in Slovenië afwerken.



Ook de Yellow Tigers gaven Frankrijk zaterdag een tweede keer partij. Zij wonnen in Mulhouse met 4-0 (25-20, 25-16, 25-23, 25-10). Coach Gert Vande Broek, die Laura Heyrman, Hélène Rousseaux, Angie Bland en Ilka van de Vyver moest missen, koos voor een andere starting six. Maar ook in de loop van deze wedstrijd kregen veel speelsters speelgelegenheid. Jasmien Biebauw, Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Lise Van Hecke, Charlotte Leys, Marlies Janssens en libero Valérie Courtois starttten. Elise Van Sas, Jodie Guilliams, Céline Van Gestel, Freya Aelbrecht en Dominika Strumilo kwamen in. Vrijdag nam België al met 3-1 de maat van Frankrijk. Volgende week staat voor de Tigers een nieuwe reeks oefenwedstrijden in en tegen Polen op het programma.