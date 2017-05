Elaine Thompson etaleert vroege topvorm met knaltijd op 100 meter

XC

13/05/17 - 15u33 Bron: Belga

© afp.

Elaine Thompson heeft indruk gemaakt tijdens de Diamond League-meeting in Shanghai. De Jamaïcaanse liep vandaag op de 100 meter met een straatlengte voorsprong en met lichte tegenwind naar een absolute toptijd van 10.78. In het verspringen bij de mannen imponeerde de Zuid-Afrikaan Luvo Manyonga met een Diamond League-record van 8m61.

Het WK atletiek in Londen is pas voor binnen drie maanden, maar dubbel olympisch sprintkampioene Thompson lijkt nu al in bloedvorm. In Doha vorige week gaf ze Dafne Schippers nog ruimschoots het nakijken op de 200m, in Shanghai pakte ze vandaag met een topchrono uit in de 100m. Haar 10.78 is een beste wereldjaarprestatie. De Amerikaanse Torie Bowie, de zilveren medaillewinnares van in Rio, volgde met 11.04 pas veel verder.



Bij zijn laatste poging toonde ook verspringer Manyonga zijn topvorm. Op een kleine meeting in eigen land was hij in april al naar 8m65 gevlogen, wereldwijd de beste sprong in acht jaar tijd. In Shanghai zorgde hij voor de bevestiging met 8m61, goed voor een Diamond League-record. In het polsstokspringen versloeg de Amerikaan Sam Kendricks met 5m88 topfavoriet Renaud Lavillenie, die 5m83 sprong.



Overige disciplines

Wereldrecordhouder en tweevoudig olympisch kampioen David Rudisha moest op de 800m het onderspit delven. Kipyegon Bett haalde het in 1:44.70, Rudisha was pas vierde. Op de 200m zorgde de piepjonge Noah Lyles (19) voor een van de verrassingen van de avond. Met een hele scherpe 19.90 haalde hij de zege en de beste wereldjaarprestatie binnen. Op de 5.000m tot slot plaatste de Keniaanse Hellen Obiri zich met haar 14:22.47 op de zesde plaats op de mondiale ranking aller tijden.