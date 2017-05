Enkel deze dame deed dit seizoen beter dan Buys op 50m vlinder

YP

13/05/17 - 12u02 Bron: Belga

Sarah Sjöström. © afp.

Kimberly Buys scherpte gisteren op het BK in Antwerpen twee keer haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag aan. Zowel in de reeksen (25.88) als de finale (25.78) dook ze onder haar oude besttijd (26.03). Alleen de Zweedse Sarah Sjöström liet in 2017 een snellere chrono (24.96) optekenen dan de BRABO-zwemster.