Kimberly Buys (50m vlinder) en Basten Caerts (50m school) zwemmen Belgisch record

Kimberly Buys en Basten Caerts hebben vandaag op de openingsdag van de Belgische zwemkampioenschappen (50m) in het Antwerpse Wezenbergzwembad allebei hun Belgisch record scherper gesteld.

Chronologie van het Belgisch record op de 50 meter vlinderslag (langebaan) bij de vrouwen

Isabelle Lempereur (CNA) 25/01/87 in Straatsburg (Fra) 29.95



Isabelle Lempereur (CNA) 31/03/87 in Molenbeek 29.73



Isabelle Lempereur (CNA) 01/11/87 in Saint-Malo (Fra) 29.36



Anne Bonvoisin (ENW) 05/08/89 in Mol 29.34



Anne Bonvoisin (ENW) 12/05/90 in Athene (Gri) 29.27



Anne Bonvoisin (LAC) 04/08/90 in Molenbeek 29.15



Anne Bonvoisin (LAC) 04/08/90 in Molenbeek 29.14



Pascale Verbauwen (MZV) 24/07/93 in Antwerpen 28.49



Pascale Verbauwen (MZV) 05/08/95 in Antwerpen 28.27



Fabienne Dufour (CNB) 26/04/98 in Toulouse (Fra) 28.05



Fabienne Dufour (CNB) 08/08/98 in Charleroi 27.67



Fabienne Dufour (CNB) 27/07/99 in Istanboel (Tur) 27.57



Fabienne Dufour (CNB) 07/05/00 in Brugge 27.48



Fabienne Dufour (CNB) 03/07/00 in Helsinki (Fin) 27.26



Fabienne Dufour (CNB) 03/08/01 in Charleroi 27.10



Tine Bossuyt (FAST) 07/06/03 in Zagreb (Kro) 27.10



Kimberly Buys (BRABO) 04/08/07 in Antwerpen 26.83



Kimberly Buys (BRABO) 10/01/09 in Antwerpen 26.66



Kimberly Buys (BRABO) 10/01/09 in Antwerpen 26.63



Kimberly Buys (BRABO) 17/01/10 in Antwerpen 26.46



Kimberly Buys (BRABO) 15/01/12 in Antwerpen 26.18



Kimberly Buys (BRABO) 20/01/13 in Antwerpen 26.13



Kimberly Buys (BRABO) 18/08/14 in Berlijn (Dui) 26.10



Kimberly Buys (BRABO) 28/04/2017 in Amiens (Fra) 26.03



Kimberly Buys (BRABO) 12/05/2017 in Amiens (Fra) 25.88