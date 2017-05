Genomineerden voor Belgische basketprijzen zijn bekend

Door: redactie

11/05/17 - 19u25

Domien Loubry is een van de mannelijke kanshebbers. © belga.

De genomineerden voor de jaarlijkse trofee van 'Beste Belgische basketbalspeler' zijn bekendgemaakt. Zondag worden de winnaars gelauwerd.

Bij de mannen zijn de kanshebbers Domien Loubry (Brussels), Olivier Troisfontaines (Aalst) en Pierre-Antoine Gillet (Oostende). Die laatste won de trofee al in 2015, vorig jaar won Quentin Serron (Oostende).



De vrouwelijke genomineerden zijn Jana Raman (Willebroek) en winnares van vorig jaar Julie Allemand en Antonia Delaere (beiden Castors Braine). Allemand en Delaere staken met Braine zowel de beker als de titel op zak. De prijs wordt al sinds 1959 uitgereikt door Het Nieuwsblad.



Ook voor de beste Belgische beloften is er een prijs. Bij de mannen zijn Ismael Bako (Leuven), Ordane Kanda (Antwerp) en Sander Van Caeneghem (Bergen) genomineerd. Bij de vrouwen komen Laura Henket (Luik), Laure Resimont en Billie Massey (beiden Waver) in aanmerking voor de trofee.