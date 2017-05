Nieuw commissielid Wim De Deyne: "Juryleden shorttrack mogen best wat jonger"

Eline Van Der Meulen

Wim De Deyne vindt dat de shorttracksport voortdurend in beweging moet blijven. De juryleden mogen best wat jonger zijn en de reglementen mogen wat vaker tegen het licht worden gehouden.

De Deyne (39) is sinds kort lid van de de technische commissie shorttrack van de Interationale Schaats Unie (ISU). Daarmee is de Bruggeling de tweede Belgische vertegenwoordiger in de top van de ISU. Rita Zonnekeyn uit Antwerpen is lid van de technische commissie kunstrijden.



De Deyne, een vroegere schaatser die in 2002 en 2006 deelnam aan de Olympische Winterspelen, is commissielid namens de coaches. "Als er een klacht is, kunnen ze bij mij terecht. Het is niet mijn taak kwesties te gaan zoeken. De jury bepaalt wat er gebeurt in een situatie waar twijfels zijn. Maar het is zaak de jury regelmatig te verjongen en misschien kan de rol van de video-analyse nog wat worden uitgebreid."



Dat kan aan de orde komen als de nieuwe commissie over een maand voor het eerst bijeenkomt. De Deyne kent het zestal, dat onder leiding staat van de vroegere rijdster Nathalie Lambert uit Cananda. "Er zitten er bij met wie ik nog geschaast heb. Lambert is van de generatie voor mij. Iedereen kent elkaar. Je hoeft niet op je woorden te letten, het is een open wereldje. Alle coaches vinden heel snel hun weg naar de ISU."



De Deyne verwacht niet dat alle grote toernooien zo'n spektakel zullen zijn als de Wereldkampioenchappen van twee maanden geleden in Rotterdam, waar sport en entertaiment op een geslaagde manier werden gecombineerd. "Dat is niet bij elke Wereldbekerwedstrijd of nationaal kampioenschap mogelijk. Maar Rotterdam was wel een mooi signaal welke richting het uit moet. Je ziet dat al jaren in Canada, waar de ijhockeycultuur aan het shorttrack wordt toegevoegd. De muziek is beter. Er wordt een show opgevoerd als zamboni (ijsverzorgingsmachine) op het ijs komt."



Door een beenbreuk moest De Deyne in 2009 zijn actieve loopbaan als schaatser beëindigen. In 2010 was hij aanwezig als toeschouwer, de vier jaar erna was hij assistent-coach bij Nederland. Hij verwacht dat Hanne Desmet volgend jaar in Zuid-Korea namens België op de Spelen zal schaatsen. "Zij komt zeker als eerste in aanmerking. Jens Almey zal er nog voor moeten vechten. Maar hij heeft een redelijke kans."



Over de aflossingsploeg heeft De Deyne zijn twijfels. Dat viertal moet zich bij de beste acht van de wereld scharen om deelname af te dwingen. De Deyne: "Ze hebben nog niet veel ervaring, Ze zijn niet altijd op het juiste moment in vorm. Dat is iets wat je in jaren topsport leert. Hoe vaker ze rijden, hoe beter ze zullen worden. Talent hebben ze allemaal, maar dat moet nog worden uitgebouwd. Stijn Desmet is een trainingsbeest, Gert-Jan Goeminne kan heel soepel schaatsen. Ze zijn vrij goed, al hebben ze er geen Sjinkie Knegt bij."