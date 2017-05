Douane houdt Indiase schietploeg hele dag vast op luchthaven voor wapentransport

Eline Van Der Meulen

10/05/17 - 14u54 Bron: Belga

© anp.

De douane op de internationale luchthaven van Delhi heeft de Indiase nationale schietploeg vandaag een hele dag de toegang tot het land geweigerd. De atleten deden nochtans alleen wat ze om professionele redenen altijd doen: geweren vervoeren.

De Indiase schietploeg kwam terug van een wedstrijd in het buitenland. Bij terugkomst in Delhi stond de douane op haar strepen. Hoewel de ploeg de nodige documenten in orde had gebracht, wilden de douaniers de wapens en munitie doorzoeken. Dat duurde liefst twaalf uur.



"Het is triest dat dit topsporters moet overkomen", reageerde een van de atleten, die anoniem wilde blijven. "We hebben een hele trainingsdag verloren."