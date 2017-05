Daniel Castellani stopt als trainer van vicekampioen Maaseik

Eline Van Der Meulen

Noliko Maaseik moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. De Limburgse volleybalclub ziet zijn Argentijnse trainer Daniel Castellani (56) immers vertrekken naar het Braziliaanse Funvic Taubaté. Dat meldt Maaseik vandaag op de teamwebsite.

Maaseik streed de afgelopen weken met eeuwige rivaal Roeselare om de landstitel. Vorige vrijdag (5 mei) viel de beslissing in de vierde wedstrijd van de play-off-finale. Roeselare won met 3-2 en bracht de stand in de best-of-five zo op een onoverbrugbare 3-1.



Drie dagen na het mislopen van de titel meldt Maaseik nu het vertrek van coach Castellani. Die was sinds eind 2015 aan de slag in Limburg als opvolger van de ontslagen Italiaan Giovanni Torchio.



"Daniel Castellani maakte zijn reputatie (bijna) helemaal waar. Hij kreeg het team vorig seizoen nog net op tijd op de rails om de finales van de play-offs te forceren en wist ook dit seizoen te scoren met een nagenoeg volledig nieuwe spelersgroep. Supercup, bekerfinale, vicekampioen, écht wel op een zuchtje: het is niet niks!", luidt het.



"Noliko Maaseik en Daniel Castellani waren nog lang niet uitgekeken op elkaar, maar Brazilië ligt een heel stuk dichter bij zijn heimat Argentinië", gaat het verder. "Dat heeft een grote rol gespeeld in zijn beslissing. Daniel Castellani wordt er coach van het Braziliaanse topteam Funvic Taubaté (tussen Sao Paulo en Rio de Janeiro). Wij zwaaien Daniel dankbaar uit en wensen hem veel succes!"



Wie Castellani zal vervangen, is nog onduidelijk.

