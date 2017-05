Goud en zilver voor België op slotdag EK biljarten

SW

Biljartclub De Goeie Queue en Walter Bax hebben vandaag respectievelijk goud en zilver behaald op de laatste dag op het EK biljarten, dat plaatsvond in het Duitse Brandenburg an der Havel.

Frédéric Caudron en zijn Nederlandse ploegmaat Jean Paul De Bruijn versloegen in de finale driebanden voor ploegen (kleine tafel) het Franse Andermos, dat aantrad met de Fransman Thibaut Espada en onze landgenoot Roland Forthomme, met 2-0.



In de discipline artistiek biljarten greep Walter Bax voor de tweede keer op een rij naast de titel. Net als in 2015 was de Turk Serdar Gümüs net iets beter. De 65-jarige Bax zag Gümüs de eerste set winnen met 41-31. Bax zette de scheve situatie echter recht en pakte de twee volgende sets met 40-16 en 40-35. In de vierde set telde Bax met nog één figuur te spelen een 22-21 voorsprong. Hij miste echter drie keer voor de Europese titel. Gümüs moest zelf de figuur nog maken om de tien punten binnen te halen, waar hij ook in slaagde. In de vijfde en beslissende set gingen beide spelers een aantal keren in de fout, maar Gümüs lukte de laatste figuur, iets wat Bax niet kon en de set verloor met 31-18. "Ik was er echt dicht bij", verklaarde Bax. "Je hebt de wedstrijd in handen en dan mis je voor de titel. Op het einde van de wedstrijd begon de vermoeidheid ook toe te slaan."



Uitslagen EK biljarten:



Finale driebanden voor ploegen.



B.C. De Goeie Queue (Bel)- Andermos (Fra)2-0



Frédéric Caudron (Bel)- Roland Forthomme (Bel)40-12



Jean Paul De Bruijn (Ned)- Thibaut Espada (Fra)40-26



Finale artistiek biljarten:



Serdar Gümüs (Tur)- Walter Bax (Bel)3-2



41-34/16-40/35-40/31-22/31-18