Dekker wipt Huybrechts uit European Grand Prix Darts

7/05/17 - 15u50 Bron: Belga

Kim Huybrechts (PDC 12) is er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales op het European Grand Prix dartstoernooi. In het Duitse Sindelfingen moest hij in de achtste finales met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Jan Dekker (PDC 57).