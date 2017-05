Triatlete Sofie Goos viert terugkeer in competitie met vijfde plaats in Lissabon

XC

7/05/17 - 14u20 Bron: Belga

Sofie Goos (twee weken geleden) op de Antwerp 10 Miles. © belga.

Bijna een jaar nadat ze tijdens een trainingsloop in het Antwerpse Park Spoor Noord in de rug werd gestoken, heeft triatlete Sofie Goos vandaag in Lissabon haar rentree in competitie gevierd. In de Portugese hoofdstad finishte ze op een knappe vijfde plaats.