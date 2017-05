Belg Patera verrassend Europees bokskampioen bij de lichtgewichten

LDL

7/05/17 - 00u59 Bron: Belga

© Francesco Patera .

Onze landgenoot Francesco Patera heeft zaterdag in het Finse Turku voor een stunt gezorgd door de Europese bokstitel bij de lichtgewichten te grijpen. De 24-jarige Limburger versloeg de Finse titelverdediger Edis Tatli op punten. De kamprechters waren verdeeld. Eén van hen had een 116-112 zege voor Tatli berekend, maar de andere twee hadden Patera zien winnen (115-113 en 116-112).

Ook Tatli dacht dat hij gewonnen had en stak de handen al in de lucht nog voor de scheidsrechter de winnaar bekendgemaakt had. "Ik ben totaal verrast. Ik was duidelijk de betere bokser. Dit is gewoon diefstal. Ik ben nog altijd de kampioen", reageerde de 29-jarige Fin totaal verbouwereerd. "Dat ik één kamprechter tegen mij had, zou me al verbaasd hebben, laat staan twee. Nu is het tijd voor vakantie en dan wil ik revanche."



Belgisch kampioen Patera, pas achtste op de Europese ranglijst, boekte in zijn twintigste profkamp zijn achttiende zege (7 KO's). De in Kosovo geboren Tatli leed in zijn vorige dertig kampen slechts één nederlaag. Die werd hem in september 2014 in een kamp om de WBA-wereldtitel toegediend door de Cubaan Richar Abril. Tien van zijn 29 zeges boekte hij met knock-out.