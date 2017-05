Bart Swings rekent zich naar tweede seizoenszege

Door: redactie

Met een uiterste krachtsinspanning heeft Bart Swings zijn tweede skeelerzege van het seizoen behaald. Swings passeerde de streep na de puntenkoers over tien kilometer tijdens de Europa-Cup-wedstrijd in het Nederlandse Heerde als eerste.

Dat was noodzakelijk om met drie punten de Argentijn Ken Kuwada te achterhalen. De Italiaan Daniele Niero eindigde als tweede, Kuwada werd derde. Rekenen kan Swings als geen ander. Een week geleden had Swings zich in het Duitse Gross-Gerau nog door Kuwada laten verrassen. Toen schortte het aan de juiste samenwerking binnen de Powerslide-ploeg om Kuwada te beteugelen. "Deze wedstrijd was een goede prikkel. Maar het ging zeker niet vanzelf", reageerde Swings.



De wedstrijd in Heerde was de vijfde manche in de Europa Cup. In tegenstelling tot voorgaande weken was er geen sprake van een suprematie van de Zuid-Amerikanen op de sprint. Het grootste deel van de Colombianen is na de vierde manche teruggekeerd naar huis. "Door hun massale aanwezigheid leken de resultaten van de Europeanen in de eerste weken minder gunstig", legt de vroegere bondscoach Frank Fiers, tegenwoordig in Nederlandse dienst, uit. "De Colombianen kunnen In eigen land het hele jaar wedstrijden rijden, voor ons was het vorige maand nog geen weer om te skeeleren."



Op de 300 meter tijdrit waren de eerste plaatsen desondanks voor Zuid-Amerikanen, de Mexicaan Jorge Luis Martinez en de Colombiaanse Paola Segura. Bij de mannen eindigde Mathias Vosté als achtste; bij de vrouwen werden Stien Vanhoutte en Anke Vos vijfde en elfde. Dat was vooral van Vanhoutte verdienstelijk aangezien zij zich pas als tiende voor de finale had geplaatst.



Sandrine Tas, de beste Belgische skater, was ziek in Oostende thuisgebleven. Daags na de manche in het Duitse plaatsje Gross Gerau had ze nog de skeelermarathon over 37 kilometer Rund um den Finanzplatz in Frankfurt gewonnen. Ook morgen zal Tas niet in actie komen. Haar oudere broer, Kwinten Tas, die sinds enige weken bondscoach is, kon nog niet beloven dat ze volgende week voldoende hersteld zal zijn om de EC-manche in Mechelen te rijden.