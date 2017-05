Kim Huybrechts naar achtste finales European Grand Prix Darts

Door: redactie

Kim Huybrechts (PDC-12) heeft zich in het Duitse Sindelfingen voor de achtste finales van de European Darts Grand Prix geplaatst. De 31-jarige Antwerpenaar versloeg de Duitser Max Hopp (PDC-42) met 6-3. Dimtri Van den Bergh (PDC-49) is uitgeschakeld. Hij verloor met 6-3 van de Welshman Gerwyn Price (PDC-17).

Huybrechts en thuisspeler Hopp deelden de eerste zes legs. In het zevende leg brak Huybrechts door de darts van Hopp, waarna hij ook het achtste leg won en het tenslotte met een 11-darter afmaakte. In de achtste finales neemt hij het tegen de Nederlander Jan Dekker (PDC-57) op. Huybrechts wierp een gemiddelde van 92,12 per drie darts en was bij 46,15 procent van zijn uitworpen succesvol. Hopp kwam aan slechts 85,63 punten en 33,33 procent.



Ex-rugbyspeler Price speelde een heel sterke wedstrijd tegen Van den Bergh. Na drie legs stond hij met een gemiddelde van meer dan 110 per drie darts achter zijn naam. Desondanks kon de 22-jarige Antwerpenaar aanklampen. In het vierde leg miste Van den Bergh vijf darts om langszij te komen en dat werd hem cash aangerekend. Price brak door de darts en nam een 4-2 voorsprong. De getalenteerde Van den Bergh kon het tij niet meer keren. Price wierp uiteindelijk een gemiddelde van 96,87, terwijl Van den Bergh op 90,39 uitkwam. Ook bij het uitwerpen was Price met 50 procent beter dan onze landgenoot, die slechts 27,27 procent van zijn kansen benutte.