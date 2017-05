Olympisch kampioen kan magische marathongrens van 2 uur net niet doorbreken

TMA

6/05/17 - 07u54 Bron: ANP

Olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia legde de 42 kilometer en 195 meter af in 2 uur en 23 seconden. © Nike.

De door sportmerk Nike georganiseerde poging een marathon voor het eerst onder de twee uur af te leggen is zaterdag in alle vroegte op het autocircuit van Monza mislukt.

Drie atleten - olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia, Lelisa Desisa uit Ethiopië en Zersenay Tadese uit Eritrea - werden geholpen door een aantal zogenoemde hazen en een voor hen rijdende elektrische auto die precies het gewenste tempo aanhield.



Kipchoge was van het trio de snelste en legde de 42 kilometer en 195 meter af in 2 uur en 23 seconden. Vanwege de aard van het evenement zou de tijd sowieso niet als wereldrecord gelden omdat een toptijd alleen in een officiële marathon met alle daaraan verbonden eisen kan worden gelopen.



Het wereldrecord is in handen van de Keniaan Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn eindigde in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.