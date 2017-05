Roeselare pakt vijfde volleytitel op rij

Bewerkt door: PL

Roeselare heeft zich vanavond voor de vijfde keer op rij tot landskampioen in het volleybal gekroond. In de vierde wedstrijd van de play-off-finale versloeg het Maaseik met 3-2 (29-27, 25-17, 20-25, 21-25, 16-14). De stand in de best of five kwam zo op 3-1.

Het is voor Roeselare, dat in februari ook al zijn tiende beker veroverde, de elfde titel in de geschiedenis. Voor Maaseik blijft de teller op veertien staan. Sinds 1995 was de titel altijd voor Maaseik of Roeselare.



De titelstrijd had best vijf duels verdiend, want dat Roeselare en Maaseik elkaar waard waren, bleek nog maar eens in match vier. Roeselare nam dan wel een vliegende start, toch waren de Limburgers in set één niet ver van de winst. Ook na de 2-0 bleef Maaseik knokken en dat leverde de derde en vierde set op, zodat de wedstrijd eens te meer zou beslist worden in een tiebreak. Daarin trok de thuisploeg nipt aan het langste eind. Het eerste kampioenschapspunt werd nog uitgeveegd, maar het tweede was wel raak.



Roeselare bracht de stand op een onoverbrugbare 3-1 en pakte zo de dubbel, nadat het eerder dit jaar ook al de bekerfinale wist te winnen tegen Maaseik. Het team van coach Daniel Castellani blijft zo met lege handen achter, nadat het wel als nummer één eindigde in de reguliere competitie en de play-offs. Dit seizoen leverde met de Champions Cup (in het begin van het seizoen) en een Champions League-ticket slechts troostprijzen, maar het liet wel het beste Maaseik in jaren zien.