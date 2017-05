Butelle die na zijn flater een regelrechte hit is op social media (en nog 5 sportvideo's die u deze week niet mocht missen)

Door: redactie

7/05/17

video Ludovic Butelle die na zijn nieuwste flater vergeleken wordt met Xavier Waterslaeghers, Greg Van Avermaet die tussen de palen gaat staan en een mislukt huwelijksaanzoek voor een vol stadion. U zag het afgelopen week samen met nog drie andere sportvideo's ongetwijfeld van het scherm spatten op onze sportpagina van HLN.be. Hieronder kan u de zes meest tot de verbeelding sprekende sportvideo's van de voorbije week nog eens in vol ornaat bewonderen, voor het geval u toch iets van die straffe beelden gemist zou hebben.

In amper 2 minuten verliest deze NBA-speler hiervoor meer dan de helft van zijn loon Dahntay Jones is op één avond een pak geld kwijtgespeeld. De speler van de Cleveland Cavaliers kreeg deze week tegen de Toronto Raptors een boete van 6.000 dollar opgelegd voor zijn twee technische fouten. Peanuts voor een topsporter, maar niet als je weet dat Jones 'slechts' 9.000 dollar verdient.



Het verhaal van Dahntay Jones is nogal ingewikkeld. De 36-jarige guard, die vorig jaar ook al kampioen speelde met de Cavaliers, werd pas enkele weken geleden opnieuw bij het team gehaald. Tot dan zat de Amerikaan zonder ploeg. Maar door zijn professionalisme en ervaring staat Jones zo hoog aangeschreven bij de Cavaliers, dat de kampioen besliste om hem er opnieuw bij te halen voor de play-offs.



De Cavs betaalden Jones, net als vorig jaar, op de slotspeeldag van het reguliere seizoen 9.000 dollar om het team te versterken. Een hongerloontje in de wereld van de NBA, waar de toppers miljoenen verdienen. En dat salaris kreeg afgelopen week een fikse knauw. In het slot van de partij tegen de Toronto Raptors daagde Jones na een dunk tegenstander Jakob Pöltl uit, wat hem uiteindelijk twee technische fouten en de uitsluiting opleverde. Jones moet daardoor ook een boete van 6.000 dollar betalen.



Na de wedstrijd schoot ploegmaat LeBron James ter hulp. De ster van de Cavaliers beloofde dat hij de boete van Jones zou betalen. Net als vorig jaar trouwens, toen Jones een boete opliep in de play-offs tegen... de Toronto Raptors.

Man beleeft nachtmerrie wanneer huwelijksaanzoek voor vol stadion in de soep loopt, en het wordt nóg erger Een onfortuinlijke man zal zich de laatste wedstrijd van de Boston Red Sox nog een tijdje herinneren. In het Fenway Park, de thuishaven van de Amerikaanse baseballclub, waagde een man zich tijdens de wedstrijd aan een huwelijksaanzoek. En dat verliep allerminst zoals gepland.



Het hele stadion zag immers hoe de man werd afgewezen. En alsof dat nog niet pijnlijk genoeg was, begon het publiek ook nog de draak te steken met de situatie. "She said no!", weerklonk het vanaf de tribunes. Een pittige ruzie tussen de twee protagonisten was het gevolg... A guy proposed to his girlfriend on the Fenway Park scoreboard and she said no ¿¿



Now they're having an interesting chat. (¿¿: @kimba7391) pic.twitter.com/lDyND6QwKk — Sports Illustrated (@SInow) Mon May 01 00:00:00 MEST 2017

Knul (6) steekt halter wel héél vlotjes in de lucht. De reactie van de spierbundels rond hem, maakt ieders dag goed Amper zes jaar oud is de knul in onderstaande video, maar toch is de jonge krachtpatser er al in geslaagd om een volledig American Football-team met verstomming te slaan. In het krachthonk van de University of La Verne stak de knaap een halter zonder veel moeite in de lucht. Het jongetje schreeuwde het uit en de omstaanders volgden zijn voorbeeld. With football cheering him on Baby J PR'd. #kidslifting #ulvculture #leopardstrength #DBBR #kidsfitness @justtrainkids #kidsworkingout

Of Van Avermaet écht zo'n goeie doelman is, zoals de legende wil? Hier is het antwoord Dat Greg Van Avermaet snel met een fiets kan rijden, weet de hele wereld intussen. Maar de veelvraat van het klassieke voorjaar heeft nu ook bewezen dat hij ook als doelman meer dan degelijk uit de voeten kan. Greg Van Avermaet werd deze week door Geert De Vlieger gevolgd voor het Play Sports-programma 'Hoogvliegers'. De ex-doelman van onder meer Anderlecht en Club Brugge trok met de olympische kampioen naar de oefenterreinen van eersteklasser Waasland-Beveren.



Van Avermaet verdedigde tijdens zijn jeugdjaren de kleuren het toenmalige SK Beveren, als doelman. De Oost-Vlaming maakte uiteindelijk de (juiste) keuze om wielrenner te worden, al had hij volgens de legende ook een veelbelovende toekomst als doelwachter.



Dat bewijst hij ook in een filmpje dat hij op Instagram postte. In zijn wielertenue pakt 'Gouden Greg' immers uit met enkele prima parades. Back to my roots with @geertdevlieger, even for this @assosofswitzerland has good equipment #hoogvliegers #dontcrackunderpressure #ride_bmc