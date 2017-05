Wanneer een MMA-vechter het opneemt tegen een Tai Chi-meester, is dat een kamp met pijnlijke afloop

© YouTube.

video Een gevecht tussen een MMA-vechter en een Tai Chi-meester heeft in China voor de nodige controverse gezorgd. In die mate dat de Mixed Martial Arts-vertegenwoordiger Xu Xiadong na de kamp van vorige week nu wordt uitgedaagd door een resem specialisten in het 'oudere' werk. Zij willen de eer van de traditionele gevechtstechnieken ten opzichte van het rauwe MMA-geweld hoog houden.

In de video hierboven is het duidelijk wie aan het langste eind trekt in de confrontatie. In het 'voordeel' van verliezer Wei Lei pleit wel dat hij de Yang-stijl van het Thai-Chi beoefent, gekenmerkt door zijn... trage bewegingen. Maar het resultaat van de kamp zint de aanhangers van Tai Chi, een Chinese vechtkunst gebaseerd op de principes van het taoïsme, niet. Zeker omdat Xu op de Chinese Twitter Weibo nog wat opschepte door te stellen dat hij twee of drie van zo'n mannetjes tegelijkertijd zou kunnen kloppen.



Xing Lu, voorzitter van een onderzoeksinstituut in Tai Chi, is op zijn teen getrapt en wil Xu nu een lesje leren in een nieuwe kamp. "Xu Xiadong heeft het duidelijk niet begrepen op de oude gevechtsvormen en zijn woorden zijn denigrerend. Ik heb hem nu uitgenodigd om in een rechtstreekse kamp kennis te maken met de ware traditionele gevechtstechnieken", aldus Xing Lu, die gespecialiseerd is in Tuishou, een vorm van Tai Chi waarbij vooral de handen gebruikt worden (Engelse term: pushing hands). Lu is er voor 80 procent zeker van dat hij zal winnen. "Echte Tai Chi-vechters hebben ijzeren vuisten en voeten en een rug van staal. Het resultaat van meer dan 20 jaar hard trainen. Dat is een filosofie en die kan en mag je niet vergelijken met een sport als het MMA."