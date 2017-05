Stuntwerk: Laura Gonzalez Escallon verslaat nummer vier van de wereld

YP

5/05/17

Laura Gonzalez Escallon op archiefbeeld. © getty.

Laura Gonzalez Escallon heeft voor een stuntzege gezorgd op het Lorena Ochoa Match Play Championship (LPGA/1,2 miljoen dollar). Op de Mexico golfbaan nabij Mexico City zette ze de nummer vier van de wereld In Gee Chun met 2&1 opzij.

Gonzalez Escallon, die aan haar eerste LPGA-seizoen toe is, het hoogste niveau in het damesgolf, putte op de zevende hole een birdie weg. Op de tiende hole ging de 26-jarige uit Terhulpen in de fout waarmee het terug gelijk stond. Met birdies op de holes elf en twaalf nam Gonzalez Escallon een optie op de tweede ronde. De Zuid-Koreaanse In Gee Chun, vorig jaar nog winnares van het Evian Championship, de vijfde en laatste major van het seizoen, putte op de zestiende hole een birdie weg, maar op de zeventiende hole lukte Gonzalez Escallon een birdie voor de overwinning.



In de volgende ronde moet de Belgische nummer één het opnemen tegen de Amerikaanse Michelle Wie, de 2014 US Open winnares, die slechts dertien holes nodig had om haar landgenote Lizette Salas met een 6&5 overwinning aan de kant te zetten.



. Uitslag eerste ronde:



Laura Gonzalez Escallon (Bel) 2&1In Gee Chun (Zko)