Asterix viert vierde titel op rij in het vrouwenvolleybal

4/05/17 - 23u40 Bron: Belga

Asterix Avo Beveren heeft zich voor de vierde keer op rij tot kampioen in het vrouwenvolleybal gekroond. In de vijfde en beslissende wedstrijd van de finale versloeg het Oudegem met 3-2. De setstanden waren 25-21, 25-12, 17-25, 22-25 en 15-9.

Asterix was torenhoog favoriet, maar had de handen meer dan vol met Oudegem. De laatste wedstrijd stond model voor de titelstrijd. Asterix won dan wel de eerste twee sets (waarvan de tweede heel vlot), maar Oudegem knokte zich terug. Uiteindelijk moest de tiebreak over de titel beslissen en daarin ging het snel. Asterix snelde naar 7-1 en gaf die voorsprong niet meer uit handen.



Oudegem strandde zo op één set van een eerste landstitel. Asterix is voor de elfde keer kampioen, na 1998, 2000, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. In februari won de club ook al een veertiende keer en een vierde keer op rij de Beker van België.