Schippers over schrappen verdachte wereldrecords: "Wil die chrono liever zélf lopen dan hem in de schoot geworpen te krijgen"

Door: Valerie Hardie

4/05/17 - 22u15

© epa.

Wordt Dafne Schippers (24) de snelste atlete ooit op de 200m? Het zou zomaar kunnen als de IAAF zijn radicale plan uitvoert en oude (verdachte) wereldrecords schrapt. 'Ik zou dat record liever zélf lopen, maar eigenlijk denk ik daar niet aan. Ik wil alleen maar racen,' zegt de Utrechtse. Dat kan ze mogenavond op de Diamond League in Doha doen, waar ze in de clinch gaat met olympisch kampioene Elaine Thompson.

Mensen wijzen me erop dat ik de snelste ooit word als het record van Flo-Jo eraan gaat. Dat is rààr. Ik wil wel graag wereldrecordhoudster zijn, maar ik wil die chrono liever zélf lopen dan hem in de schoot geworpen te krijgen Dafne Schippers © epa. Het was de Europese Atletiekunie (EAA) die op 1 mei het idee opperde om alle Europese en wereldrecords van vóór 2005, toen er nog geen urinestalen werden bewaard, onder de loep te nemen. Het laat zich raden dat er tientallen verdachte records, zeker uit de jaren tachtig, dan van de tabellen verdwijnen. De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) lijkt het idee genegen maar wil zich eerst uitvoerig beraden over de gevolgen van zo'n drastische ingreep. En die zijn niet min. Om één voorbeeld te geven: op de 200m zou Dafne Schippers dan de nieuwe wereldrecordhoudster zijn, met haar gouden spurt van 21.63 op het WK van 2015. Alleen Marion Jones (21.62 in 1998) en Florence-Griffith Joyner (21.34 in 1988) waren sneller. Het thema domineerde vandaag de persconferentie in Doha, waar morgen de achtste editie van de Diamond League begint. "Het is een terechte vraag maar wel een lastige," zei Schippers voorzichtig. "Het voordeel is dat je dan een cleane sport hebt met cleane records. Mensen wijzen me erop dat ik de snelste ooit word als het record van Flo-Jo eraan gaat. Dat is rààr. Ik wil wel graag wereldrecordhoudster zijn, maar ik wil die chrono liever zélf lopen dan hem in de schoot geworpen te krijgen. En eigenlijk ben ik daar ook niet echt mee bezig. Ik wil alleen maar racen." © afp.

© afp. In het Qatar Sports Club Stadium staat vrijdagavond een heruitgave van de olympische 200m-finale op de agenda. In Rio was Elaine Thompson haar twee keer te snel af. Op de Spelen greep Schippers nog wel het zilver op de 200m, maar op de 100m stond ze zelfs niet op het podium. "Uiteraard was ik ontgoocheld. Als wereldkampioene op de 200m en vice-wereldkampioene op de 100m was ik voor het goud naar de Spelen gegaan. Ik heb mijn best gedaan, ik heb ervoor gelopen maar ik heb het niet gehaald. Dat kan gebeuren. Ook dat is topsport. En tegelijk gaf me dat de prikkel om er weer hard tegenaan te gaan op training." Schippers switchte van trainer. Bart Bennema, met wie ze acht jaar samenwerkte, ruilde ze in voor de Amerikaan Rana Reider, een spurtspecialist. Samen schaafden ze aan haar starttechniek, waar de Nederlandse nog veel terrein kon winnen. © reuters.