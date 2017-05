Eddy Leppens Europees biljartkampioen in kader 47/2

Leslie Menheer

4/05/17 - 10u44

© Johan Wouters.

In de discipline kader 47/2 is onze landgenoot Eddy Leppens Europees kampioen geworden nà een bloedstollende finale tegen de Nederlander Swertz.

Deze wedstrijd naar 250 punten eindigde op een gelijkspel. Beide spelers hadden hiervoor slechts één beurt nodig. In de daaropvolgende penalty's scoorde Leppens slechts 2 punten van acquit maar tot eenieders verbazing miste Swertz daaropvolgend zijn acquitstoot. In diezelfde competitie werd onze landgenoot (en medefavoriet) Patrick Niessen uitgeschakeld in de kwartfinale door de Zwitser Gretillat welke zijn partij naar 250 punten in één beurt uitspeelde en Niessen op 47 punten liet staan. Niessen kan zijn EK nog redden in de discipline kader 71/2 die vandaag van start gaat.



Ook de Belgische jeugd doet het goed in Brandenburg. Na de titel van Bryan Eelen in het vrijspel op klein biljart (U 17) eerder deze week, werd Stef Van Hees nu 2e in het EK vrijspel op klein biljart (U 21) na finaleverlies tegen de Nederlander Sam Van Etten. En in de clubcompetitie vrijspel op klein biljart voor teams (U 19) werd BC De Coeck uit Ravels eervol 3e.



Het blijft nu nog verder uitkijken naar het Europees kampioenschap driebanden voor landenteams. Met 2 ploegen (Caudron-Van Acker en Leppens -Van Havere) is ons land zeker niet kansloos. En deze Europese kampioenschappen worden zondag afgesloten met het artistiek biljarten. Ook daar behoort ons land met Bax , Daelman en Vervliet tot het kransje favorieten.