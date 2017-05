Mark Selby pakt derde wereldtitel en schaart zich in rijtje der allergrootsten

© afp.

WK snooker Mark Selby heeft zich in The Crucible in het Engelse Sheffield voor de derde keer tot wereldkampioen snooker gekroond. De 33-jarige Engelsman, de nummer één van de wereld en de titelverdediger op het WK, haalde het in een erg spannende finale met 18-15 van de Schot John Higgins (WS 6).

Selby stond na dag één nochtans 10-7 in het krijt tegen de viervoudige wereldkampioen, maar zette maandag de puntjes op de i. Het is zijn derde wereldtitel, na die van 2014 en 2016.



'The Jester from Lester', is pas de vierde speler in de geschiedenis die erin slaagt zijn titel te verlengen in het Crucible Theatre van Sheffield. Alleen de allergrootsten deden het hem voor, met name Steve Davis (3 titels op rij), Stephen Hendry (5 op rij) en Ronnie O'Sullivan.



De 41-jarige Higgins stond in zijn zesde WK-finale, hij behaalde de wereldtitel in 1998, 2007, 2009 en 2011.