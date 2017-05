Opnieuw vijfsetter in finale play-offs, Roeselare en Maaseik in evenwicht

Door: redactie

1/05/17 - 23u43 Bron: Belga

Martijn Colson voorbij Pieter Coolman. © VDB.

Dat Roeselare en Maaseik aan elkaar gewaagd zijn in de play-offfinale van de EuroMillions Volley League bleek al. In de lijn daarvan bracht Roeselare de stand vanavond in evenwicht na 3-2 winst tegen Maaseik (25-17, 18-25, 25-20, 22-25, 15-13).

Zaterdag won Maaseik zijn thuismatch nog na een tiebreak en ook in de tweede wedstrijd moesten er vijf sets worden afgewerkt. Alleen de winnaar was anders. Roeselare bracht de tussenstand op 1-1.



De sets werden mooi afgewisseld tussen beide ploegen. Waar er in de eerste twee sets nog een groot verschil was tussen beide ploegen, werd de marge daarna steeds kleiner. Tot de wedstrijd eindigde met een belle met het kleinst mogelijke verschil.



Eerder deze avond had Asterix de kans om de titel bij de vrouwen binnen te halen, maar daar stak Oudegem een stokje voor. De thuisploeg klopte de huidige landskampioen met 3-0 (25-15, 26-24, 25-22) waardoor een vijfde wedstrijd donderdag de titelstrijd bij de vrouwen zal beslissen.



Woensdag staan Roeselare en Maaseik in Limburg opnieuw tegenover elkaar. Een titel bij de mannen komt er echter ten vroegste op vrijdag. Bij de vrouwen is er dus donderdag al zekerheid, in Beveren kroont de winnaar zich tot kampioen.