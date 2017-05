Emma Meesseman kroont zich tot kampioene van Rusland met Ekaterinburg

Door: redactie

1/05/17 - 22u10 Bron: Belga

Emma Meesseman (r) naast dat andere boegbeeld van het Belgische vrouwenbasket: Ann Wauters. © photo news.

Emma Meesseman is voor de tweede keer in twee jaar Russisch kampioen geworden met Ekaterinburg. In de vijfde en laatste wedstrijd van de finale versloeg Ekaterinburg Dynamo Kursk, de Europese kampioen, met 82-83. Ekaterinburg heeft zo drie zeges in de finale, Kursk slechts twee.

De 24-jarige Meesseman kwam niet in actie in de laatste partij, een gevolg van de strenge regels rond buitenlandse speelsters in de Russische competitie. Meesseman kwam dit seizoen aan een gemiddelde van 11 punten punten per match. Ze speelde gemiddeld 23,1 minuten waarin ze 1,9 assists gaf en 5,4 rebounds plukte.



De Amerikaanse Diana Taurasi blonk uit in de slotwedstrijd, met 33 punten, waarvan 10 in de laatste drie minuten. Het is de elfde Russische titel voor Ekaterinburg, de negende op een rij.



Meesseman trekt nu naar de Verenigde Staten om er vanaf 13 mei in de WNBA te spelen. Eind mei keert ze terug om met de Belgian Cats in Praag het nakende EK in Tsjechi√ę (16-25 juni) voor te bereiden.