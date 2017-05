Fanny Lecluyse en Kimberly Buys triomferen in Amiens

Door: redactie

Fanny Lecluyse heeft haar weekend in Amiens afgesloten met een derde zege in drie dagen. De Moeskroense won gisteren de 100m schoolslag in 1:09.62. De 25-jarige Lecluyse zegevierde de afgelopen dagen al in de 50m en 200m schoolslag.

Ook Kimberly Buys heeft een sterk weekend achter de rug. Vrijdag verbeterde ze nog haar eigen Belgisch record op de 50m vlinderslag en vandaag zegevierde ze op de 100m vlinderslag. In een tijd van 58.80 liet ze de Françaises Marie Wattel en Anaïs Arlandis achter zich.



Op de 400m vrije slag werd Lotte Goris tweede in 4:16.01. Enkel de Hongaarse Katinka Hosszu (4:13.70) was sneller. Met Camille Bouden stond ook op het derde podiumtrapje nog een landgenote (4:16.96).



Bij de mannen pikte Pieter Timmers de tweede plaats mee in de finale van de 200m vrije slag (1:49.79). De Fransman Jordan Pothain pakte de zege. Met Lorenz Weiremans (vierde in 1:51.64) en Alexandre Marcourt (vijfde in 1:52.02) eindigden nog twee Belgen in de top vijf. Op de 50m vrije slag werd Timmers slechts zesde in 22.99, net achter Jasper Aerents (22.98). De Algerijn Oussame Sahnoune pakte hier het goud.



Dries Vangoetsenhoven ten slotte werd vijfde in de finale van de 100m vlinderslag (54.73). Hier was de overwinning voor de Fransman Mehdy Metella (52.58). Tom Swillen eindigde als achtste in 56.04.