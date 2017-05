Japanse Nomura pakt titel na thriller in Texas Shootout

Door: redactie

Haru Nomura heeft na een thriller het Texas Shootout golftoernooi gewonnen (LPGA/1, miljoen dollar), dat plaatsvond in het Amerikaanse Irving. Op de Las Colinas golfbaan versloeg ze de Amerikaanse Cristie Kerr op de zesde extra hole.

De 24-jarige Nomura uit het Japanse Yokohama zette een ultieme ronde neer van 76 slagen, vijf over par. Ze telde uiteindelijk een totaalscore van 281 slagen, drie onder par, waarmee ze na de 72 reguliere holes net dezelfde score totaliseerde als de Amerikaanse Cristie Kerr, de 39-jarige die twee weken geleden het Lotte Championship won.



Er kwam een play-off aan te pas, daarin noteerde het duo op de eerste vijf extra holes par. Op de zesde extra hole putte Nomura een birdie weg voor de zege. Voor Nomura is het de derde LPGA Tour overwinning nadat ze vorig jaar het Women's Australian Open en de Swinging Skirts LPGA Classic won.



Onze landgenote Laura Gonzalez Escallon kon zich niet plaatsen voor de finaleronde.



Eindstand:



1. Haru Nomura (Jap) 281=68-65-72-76 -3



(wint met birdie op zesde extra hole)



2. Cristie Kerr (VSt) 281=68-69-70-74



3. Jessica Korda (VSt) 283=68-70-72-73



4. Sung Hyun Park (ZKo) 284=67-72-71-74



5. Eun-Hee Ji (ZKo) 285=68-73-74-70



. Angel Yin (VSt) 285=74-67-72-72



. Minjee Lee (VSt) 285=68-70-74-73



. Mi Jung Hur (ZKo) 285=65-72-74-74



9. Amy Yang (ZKo) 286=68-71-78-69



. Charley Hull (Eng) 286=71-66-77-72



. So Yeon Ryu (ZKo) 286=74-69-68-75



. Ariya Jutanugarn (Tha) 286=67-67-76-76



