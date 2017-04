Zenit Kazan pakt opnieuw titel in Champions League volley

Door: redactie

30/04/17 - 21u36 Bron: Belga

Zenit Kazan heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome met succes zijn titel verdedigd in de Champions League volleybal voor mannenteams.

In de finale van de Final Four waren de Russen met 3-0 te sterk voor het Italiaanse Perugia. De setstanden waren 25-15, 25-23 en 25-14. Zenit Kazan schakelde in maart de Belgische kampioen Roeselare uit in de eerste play-off-ronde.



Zenit heeft de Champions League al vijf keer gewonnen: in 2008 (toen nog als Dynamo Kazan), 2012, 2015, 2016 en nu dus ook 2017.



In de wedstrijd om de derde plaats won het Italiaanse Civitanova met 3-1 van het Duitse Berlijn: 29-27, 22-25, 25-21 en 25-21.