Frédéric Caudron haalt finale tegen Italiaan Zanetti

Leslie Menheer

30/04/17 - 14u28

© Facebook Frédéric Caudron.

Frederic Caudron wist zich te plaatsen voor de finale in het Europees kampioenschap driebanden.

In de halve finale won Caudron ( nr 3 op de wereldranking ) duidelijk met 40-30 in 19 beurten tegen het nr 1 in de wereld, de Nederlander Dick Jaspers.



Caudron ontmoet in de finale de Italiaan Marco Zanetti (nr 7 op de wereldranking) welke in zijn halve finale won van de Spanjaard David Martinez met 40-29 in 23 beurten. De Spanjaard Martinez, slechts het nr 127 op de wereldranking, was duidelijk de revelatie van dit Europees kampioenschap.