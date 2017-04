Hoe Klitchko hier nóg op de been bleef in kamp die heel lang zal herinnerd worden

30/04/17 - 11u15 Bron: ANP Bewerkt door: Hans Op de Beeck , Bavo Boutsen30/04/17 - 11u15 Bron: ANP

video Exact twee jaar geleden werd de kamp tussen Mayweather en Pacquaio aangekondigd als 'The Fight of the Century', maar wat Anthony Joshua en de 41- jarige Vladimir Klitchko gisteravond lieten bewonderen in een volgepakt Wembley, was van een heel andere orde.

Het was uiteindelijk Anthony Joshua die het wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten op zijn naam schreef. De 27-jarige Engelsman sloeg zijn veertien jaar oudere uitdager uit Oekraïne in de elfde ronde tot twee keer toe tegen de grond. De scheidsrechter staakte de partij toen Klitchko stond te tollen op zijn benen en niet verder kon. Dat Klitchko in die elfde ronde niet eerder tegen de grond ging, mag een half mirakel genoemd worden. Toen Joshua uitpakte met een rechtse directe vol op de kin van de Oekraïner, leek dat het einde van de partij te zijn. Zelfs tot ongeloof van Joshua bleef Klitchko zowaar op de been, waarna de partij epische vormen aannam. Lees ook Ruim zeventien miljoen voor titelkamp? Het inspireert zwaargewicht tot enig mooi gebaar

