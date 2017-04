Anthony Joshua verslaat Klitchko in wereldtitelgevecht zwaargewichten

Bavo Boutsen

29/04/17 - 23u59 Bron: ANP

© reuters.

Bokser Anthony Joshua heeft in een volgepakt Wembley het wereldtitelgevecht bij de zwaargewichten tegen Vladimir Klitchko gewonnen. De 27-jarige Engelsman sloeg zijn veertien jaar oudere uitdager uit Oekraïne in de elfde ronde tot twee keer toe tegen de grond. De scheidsrechter staakte de partij toen Klitsjko stond te tollen op zijn benen en niet verder kon.



Joshua, de olympisch kampioen van Londen 2012 in het superzwaargewicht, verlengde zo zijn IBF-titel en veroverde tevens de vacante WBA-titel. De ruim 90.000 toeschouwers op Wembley zagen een enerverende partij, waarin beide boksers tegen het canvas gingen, maar ook weer opstonden. Joshua bleek de sterkste en zette ook zijn negentiende partij in winst om.