Pieter Timmers derde op 100m vrije slag, Fanny Lecluyse wint 200m schoolslag

Door: redactie

29/04/17 - 22u08 Bron: Belga

© photo news.

Zwemmeeting Amiens Pieter Timmers is op de zwemmeeting in het Franse Amiens (langebaan) op de derde plaats geëindigd op de 100 meter vrije slag. De Belg tikte af in 49.62 en moest alleen de Fransen Mehdy Metella (48.35) en Jérémy Stravius (49.47) voor zich dulden.