Favoriet Halle-Gooik mikt tegen Hasselt op derde Beker van België futsal op rij

1/05/17 - 09u08 Bron: Belga

Halle-Gooik kan zijn derde beker op rij winnen. © photo news.

Halle-Gooik gaat vanmiddag (17u) in het Gentse Tolhuis in de finale van de Beker van België futsal op zoek naar zijn derde opeenvolgende bekerwinst. Tegenstander Gelko Hasselt wil de landskampioen in zijn allereerste finale een hak zetten. "Het wordt een spannende wedstrijd", blikt Lieven Baert, manager FP Halle-Gooik, vooruit.

"De ploegen zijn evenwaardig. De details zullen het verschil maken tussen winnen en verliezen", aldus Baert op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). "Op basis van ons palmares zijn wij wellicht favoriet, maar Gelko Hasselt heeft veel kwaliteiten. Het wordt een spannende wedstrijd."



Frank Luypaert, trainer van Gelko Hasselt, beaamt. "De twee competitiewedstrijden waren telkens een dubbeltje op zijn kant en ik verwacht nu niets minder. Het wordt belangrijk om de wedstrijd goed te starten want Halle-Gooik geeft een voorsprong niet snel uit handen", weet Luypaert.



Halle-Gooik zette in de reguliere competitie zijn favorietenrol voor de titel duidelijk in de verf. De Vlaams-Brabanders wonnen twintig wedstrijden, speelden twee keer gelijk en verloren niet. Runner-up Gelko Hasselt hield Halle-Gooik in de reguliere competitie in beide confrontaties op een draw. Op de slotspeeldag twee weken geleden eindigde de partij in Hasselt op 3-3, in Halle werd het 4-4. In de play-offs, die twee speeldagen ver zijn, pakte de landskampioen en bekerhouder twee overwinningen. Hasselt lijkt na een draw en een nederlaag de goede vorm verloren te hebben.



De Limburgers spelen hun allereerste finale ooit, hun tegenstanders kunnen hun derde Beker van België op rij binnenhalen. In de halve finales schakelde Hasselt Lier met 4-2 uit. Landskampioen en bekerhouder Halle-Gooik plaatste zich door Antwerpen met 8-2 te verslaan.