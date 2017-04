Selby en Higgins spelen finale op WK snooker

Door: redactie

WK Snooker Na de Engelsman Mark Selby (WS 1) heeft ook de Schot John Higgins (WS 6) zich geplaatst voor de finale van het wereldkampioenschap snooker. In Sheffield versloeg Higgins in de halve finales de Engelsman Barry Hawkins (WS 7) met 17-8.

Viervoudig wereldkampioen Higgins won de drie eerste sessies met achtereenvolgens 5-3, 5-3 en 6-2. In een partij die niet kon tippen aan de halve finale tussen Selby en de Chinees Ding Junhui (WS 4) kwam Higgins na de derde sessie op één frame van de zege. Hawkins stond al op een 16-8 achterstand. In frame 25 kreeg Higgins twee kansen. Die verzilverde hij met een 120 break, goed voor een afgetekende 17-8 overwinning. Voor de 41-jarige Schot is het zijn zesde WK-finale. Hij behaalde de wereldtitel in 1998, 2007, 2009 en 2011. In de onderlinge confrontaties met Selby is het ondertussen al van 2015 geleden dat de Schot een overwinning kon boeken.

Finale tegen Selby

Eerder op de dag had ook de Engelsman Mark Selby (WS 1) heeft zich geplaatst voor de finale op het wereldkampioenschap snooker. In The Crucible van Sheffield versloeg hij de Chinees Ding Junhui (WS 4) na een zeer hoogstaande wedstrijd met 17-15.



De 30-jarige Junhui, die vorig jaar in de halve finale ook al zijn meerdere moest erkennen in Selby, nam met 5-3 de eerste sessie voor zijn rekening. Selby, momenteel de meest complete speler in het snookercircuit, ging in de tweede sessie op en over de Shanghai Masters-winnaar. Zo pakte de tweevoudige wereldkampioen een 9-7 voorsprong. In de derde sessie lukte Junhui breaks van 95, 117 en 128 waarmee hij de bordjes gelijk hing.



Selby nam in de vierde en laatste sessie na breaks van 74 en 96 een 14-12 voorsprong. Junhui pakte de volgende frame waarna Selby met winst in frame 28 en 29 op één frame van de zege kwam. Junhui plooide echter niet en won de twee volgende frames waarmee hij verschil verkleinde tot één frame. Junhui kreeg in frame 32 een open kans maar hij miste de blauwe bal, waarna Selby overnam en met een 72 break zijn plaats voor de finale veilig kon stellen. Voor de 33-jarige uit Leicester, die het voorbije seizoen al vier toernooien won, is het zijn vierde WK-finale. In 2014 en 2016 won hij de wereldtitel.



In de finale wacht de winnaar van het duel tussen John Higgins (Sch/6) en Barry Hawkins (Eng/7).



Uitslag halve finale:

Mark Selby (Eng/1) - Ding Junhui (Chn/4)17-15



45/76(76) - 77(68)/22 - 24/84(84) - 99(99)/0 - 73/34 - 53/87(52) - 1/119(56,50) - 0/116(110) - 105(100)/23 - 61/49 - 62/26 - 81(67)/0 - 0/94(84) - 96(85)/9 - 0/139(139) - 66/27 - 128(128)/8 - 6/95(95) - 6/80 - 64(64)/25 - 14/86 - 66/61 - 1/117(117) - 1/135(128) - 113(74)/2 - 96(96)/1 - 0/61(52) - 75/43 - 75/47 - 1/66 - 14/73(73) - 85(72)/9