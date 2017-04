Anne Zagré loopt WK-limiet in Gainesville

Bewerkt door: MH

28/04/17 - 23u55 Bron: Belga

Anne Zagré heeft zich vandaag op de Tom Jones Memorial in het Amerikaanse Gainesville (Florida) verzekerd van een WK-ticket op de 100 meter horden. In de finale zegevierde ze in 12.96. Zagré bleef zo twee honderdsten onder de limiet voor het WK in Londen (4-13/08).