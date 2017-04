Kimberly Buys verbetert haar Belgisch record op 50m vlinder

Bewerkt door: MH

28/04/17 - 22u43 Bron: Belga

© getty.

Kimberly Buys heeft vandaag haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag (langebaan) verbeterd tijdens de internationale zwemmeeting in het Franse Amiens.

In de A-finale tikte Buys als tweede aan in 26.03. Daarmee verbeterde ze haar vorige BR (26.10), in augustus 2014 gezwommen tijdens het EK in het Duitse Berlijn. In de eindstrijd moest Buys enkel de Française Mélanie Henique (25.95) laten voorgaan.



In de reeksen had Buys een chrono van 26.42 op de tabellen gezet.



Begin deze maand zwom Buys de 50m vlinder in 26.19 op de Swim Cup in Eindhoven. Daarmee verzekerde ze zich al van een ticket voor het WK in Boedapest (15-30 juli). "In Boedapest mik ik op een plaats in de halve finales en een nieuw Belgisch record", liet ze toen optekenen. Binnen twee weken vinden de Belgische kampioenschappen (12-14 mei) plaats in Antwerpen.



Lotte Goris (28.30) werd in Amiens vierde in de B-finale.