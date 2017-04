Tuerlinckx kaapt derde keer hoofdprijs weg op Volleyproms

Bewerkt door: MH

27/04/17 - 23u55 Bron: Belga

Hendrik Tuerlinckx - archieffoto © belga.

Hendrik Tuerlinckx is vandaag op de 29e Volleyproms in Antwerpen voor de derde keer (na 2013 en 2014) in zijn carrière verkozen tot Speler van het Jaar. Tuerlinckx, al jaren sterkhouder bij topploeg Roeselare, overklaste met 126 punten achtervolgers Jolan Cox (Antwerpen) en Kamil Rychlicki (Maaseik). Zij kregen 63 en 48 punten.