Barry Hawkins is laatste halvefinalist op WK snooker

Bewerkt door: PL

27/04/17 - 07u31 Bron: Belga

© afp.

Barry Hawkins (WS-7) heeft zich woensdagavond in het Crucible Theatre in Sheffield als laatste voor de halve finales van het WK snooker geplaatst. De 38-jarige Engelsman klopte in de kwartfinale de Schot Stephen Maguire (WS-24) met 13-9.

Hawkins had dinsdag een 5-3 voorsprong opgebouwd en won woensdag ook het eerste frame, maar zag Maguire desondanks tot 6-6 terugkomen. Maguire maakte vervolgens ook nog een 9-7 achterstand weer goed, maar dan sloeg 'The Hawk' definitief de kloof.



Het is de vierde keer op vijf jaar tijd dat Hawkins, dit jaar winnaar van de World Grand Prix, zich bij de laatste vier schaart. In 2013 schopte hij het ook nog tot de finale. Deze keer staat hij in de halve finale (best of 33) tegenover de Schot John Higgins (WS-6). De tweede halve halve finale is een heruitgave van de finale van vorig jaar. De Chinees Ding Junhui (WS-4) aast daarin op revanche tegen titelverdediger Mark Selby (WS-1).