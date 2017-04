Play-off-finale volleybal op door de bond bepaalde data

Bewerkt door: MR

Op de rechtbank van eerste aanleg in Brussel is in kort geding beslist dat de play-off-finale in het mannenvolleybal op de door de bond bepaalde data gespeeld moet worden. De EuroMillions Volley League had een kort geding ingespannen tegen de beslissing van de KBVB om de data van de finale (best of 5) te vervroegen.