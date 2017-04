Evi Van Acker zakt naar tweede plaats in Hyères

Bewerkt door: YP

Op de tweede dag van de wereldbeker zeilen in het Franse Hyères heeft Evi Van Acker de leiding vandaag moeten afstaan in de Laser Radial-klasse. Ze staat nu tweede, na de Finse Tenkanen. Emma Plasschaert blijft zevende. Maité Carlier schoof op van 36 naar 29.

De derde regatta verliep niet goed voor Van Acker. De 31-jarige Gentse finishte pas op plaats 29, haar schrapresultaat. Emma Plasschaert begon wel uitstekend aan haar tweede dag in Hyères: ze was derde in de eerste regatta van de dag. In de tweede regatta van de dag kon Van Acker zich herpakken en werd ze achtste. Plasschaert finishte als veertiende in die vierde regatta.



Met 12 punten volgt Van Acker nu net achter de Finse Tuula Tenkanen, die 10 punten achter haar naam heeft. Plasschaert heeft er 23, Carlier 78.



In de 49er viel het duo Lefèbre-Pelsmaekers terug naar 23. Op plaats 26 volgen Slap en D'hondt. In de Nacra 17-categorie viel het duo Demesmaeker-Geurts een plaats terug naar 17. Op 22 volgen Bonnevie en Maenhaut.