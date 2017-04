Voorzitter verplicht spelers tot busrit van 1.100 km na uitschakeling in Euroleague

Eline Van Der Meulen

De uitschakeling in de kwartfinales van de Euroleague basket kreeg voor de spelers van Panathinaikos een onaangenaam staartje. Als straf moest de selectie met de bus in plaats van met het vliegtuig vanuit Istanboel terugkeren naar Athene.

Gisterenavond ging Panathinaikos in Istanboel tegen Fenerbahce onderuit met 79-61. Het betekende het einde van het Europese seizoen voor de Grieken. Voorzitter Dimitris Giannakopoulos besliste daarop de terugvlucht naar Athene te annuleren. De spelers moesten bij wijze van straf een busrit van 1.100 kilometer (en elf uur) naar huis uitzitten. De voorzitter had zijn spelers vooraf nog een (onder de ploeg te verdelen) premie van 250.000 euro bij kwalificatie beloofd.



In 2011 won Panathinaikos de Euroleague, de belangrijkste Europese basketbalcompetitie.