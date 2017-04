Evi Van Acker leidt na eerste dag in Wereldbeker Hyères

XC

Na de eerste dag van de Wereldbekermanche zeilen in het Franse Hyères voert Evi Van Acker het klassement aan in de Laser Radial-klasse. Ze werd derde in de eerste regatta en won de tweede. Emma Plasschaert staat op de zevende plaats. De voorbije drie edities triomfeerde Van Acker in Hyères.

Van Acker, de bronzen medaillewinnares van de Spelen in Londen, ging goed van start in de tweede van drie Wereldbekermanches dit seizoen. De Gentse totaliseerde op de eerste dag, met twee van de tien races gevaren, maar vier punten. De Litouwse Viktorija Andrulyte, tweede, kwam op twaalf punten uit. Emma Plasschaert is na een zesde en een zeventiende plaats zevende in het klassement met 23 punten. Maité Carlier, recent nog verrassend vijfde op de Trofeo Princesa Sofia in Mallorca, volgt op plaats 36.



In de Laser-klasse is William De Smet na twee regatta's de eerste Belg op de 24e plaats. Wannes Van Laer is 48e, Sam Vandormael 51e. Het duo Lefèbvre/Pelsmaekers is na drie regatta's in de 49er terug te vinden op de 12e plaats. De 17e plaats is voor de combinatie Slap/D'hondt. In de Nacra 17-categorie zijn Demesmaeker/Geurts 16e na drie races. Vijf plaatsen lager staan Bonnevie/Maenhaut.