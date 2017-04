Klitschko wil wereldtitel terug in uitverkocht Wembley

XC

24/04/17 - 18u01 Bron: AD

Anthony Joshua en Vladimir Klitschko. © Getty.

Bokser Vladimir Klitschko hoopt zaterdag op Wembley terug te keren op de troon bij de zwaargewichten. De 41-jarige Oekraïener neemt het voor 90.000 toeschouwers op tegen de 27-jarige Brit Anthony Joshua.

Klitschko was elf jaar lang ongeslagen tot hij in 2015 verrassend verloor van de Brit Tyson Fury. Daardoor verspeelde de ijzersterke profbokser zijn status als onbetwiste wereldkampioen. Sindsdien kwam Klitschko niet meer in actie. Zijn staat van dienst telt 64 overwinningen in 68 partijen. "Hopelijk heb ik nog een paar goede jaren te gaan in mijn boksloopbaan'', liet de veteraan weten.



Fury raakte in 2016 al zijn kampioensgordels kwijt, onder meer door dopingkwesties. Joshua veroverde in april 2016 de IBF-wereldtitel door de Amerikaan Charles Martin te verslaan. De Britse thuisbokser is in achttien profwedstrijden nog ongeslagen.