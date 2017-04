Bondscoach Philip Mestdagh neemt negentien Belgian Cats op in preselectie

Bewerkt door: MH

Bondscoach Philip Mestdagh heeft vandaag zijn preselectie vrijgegeven voor het Europees kampioenschap basketbal voor vrouwen in het Tsjechische Praag (16-25 juni). Ann Wauters en Emma Meesseman vormen de speerpunten van de negentienkoppige selectie.

Opvallendste afwezige is Hind Ben Abdelkader. De 21-jarige speelster van Wisla Krakau moet in mei een operatie ondergaan en geraakt niet fit voor het EK.



De Belgian Cats, die zich voor het eerst in tien jaar konden plaatsten voor het toernooi, beginnen op 9 mei aan hun EK-voorbereiding. In totaal zullen de Belgische basketbalvrouwen acht oefenmatchen afwerken. Op 20 en 21 mei staat in Kortrijk een dubbele confrontatie met Slovakije op het programma. Nadien volgt een toernooi in Italië (26-28 mei), waar de Belgen naast het thuisland ook Rusland en Hongarije treffen. Op 2 en 3 juni speelt België tweemaal tegen olympisch vicekampioenen Spanje. De uitwuifwedstrijd vindt 10 juni plaats in Ieper tegen Nederland.



Op het EK is België in groep D ingedeeld met Montenegro (16 juni), Rusland (17 juni) en Letland (19 juni). De eerste van de poule plaatst zich voor de kwartfinales, terwijl de nummers twee en drie barrages afwerken. De vierde moet naar huis.



De Belgische preselectie: Julie Allemand (20 jaar, 1m70, PG, Castors Braine), Marjorie Carpréaux (29 jaar, 1m61, PG, Waregem), Antonia Delaere (22 jaar, 1m80, SF, Castors Braine), Serena-Lynn Geldof (20 jaar, 1m95, C, Miami Hurricanes/VSt), Sofie Hendrickx (30 jaar, 1m87, PF, Namen), Laura Henket (19 jaar, 1m85, C, Luik Panthers), Kyara Linskens (20 jaar, 1m85, C, Namen), Jaleesa Maes (24 jaar, 1m88, C, Houthalen), Noémie Mayombo (26 jaar, 1m70, PG, Mersin/Tur), Emma Meesseman (23 jaar, 1m92, C, Ekaterinburg/Rus), Hanne Mestdagh (24 jaar, 1m78, PF, Eisvögels Freiburg/Dui), Kim Mestdagh (27 jaar, 1m78, SG, Charleville-Mézières/Fra), Heleen Nauwelaers (21 jaar, 1m80, PF, Sint-Katelijne-Waver), Hatty Nawezhi (22 jaar, 1m86, C, Oklahoma A&M College (NEO)/VSt), Sofia Ouahabi (19 jaar, 1m65, Sint-Katelijne-Waver), Jana Raman (26 jaar, 1m87, PF, Kangoeroes Willebroek), Laure Resimont (19 jaar, 1m85, PF, Sint-Katelijne-Waver), Julie Vanloo (24 jaar, 1m68, PG, Virtus Ragusa/Ita), Ann Wauters (36 jaar, 1m94, C, Bellona Agu Spor/Tur). .